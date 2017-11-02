Уткин: Украина бы платила за матч с Аргентиной. Россия — совсем другое

Футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что Российский футбольный союз не платил сборной Аргентины за товарищеский матч с командой России, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что Аргентинская футбольная ассоциация запросила более $ 1 млн за товарищеский матч со сборной Украины.



«Думаю, мы не платили сборной Аргентины за товарищеский матч. Зачем платить? Большие команды готовятся серьёзно, и им за счастье приехать в страну, где они будут играть, и посмотреть, как здесь всё готово.

Я сейчас работаю в компании «Телеспорт», которая занимается приёмом сборной Аргентины здесь. И я очень хорошо знаю, чего Аргентина хочет, какие она ставит задачи перед теми организациями, которые её принимают. По этой причине аргентинцы у нас и второй матч проведут.

Также не думаю, что доплатим за выход Месси на поле. Точно не знаю, что и как. Может быть, какие-то расходы и отнесли на принимающую сторону, но другое дело — гонорар за приезд.

Понятно, что Украина бы платила. Конечно, чего с Украиной-то играть? Это просто лишние расходы. Россия — совсем другое", — заявил Уткин в эфире «Спорт FM».