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175 лет назад 2016
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«Бавария» рассталась с Саньолем, вошедшим в тренерский штаб клуба летом

Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что мюнхенский клуб расстался с Вилли Саньолем.

Француз, которую в качестве игрока большую часть карьеры провёл в «Баварии», в июне был назначен ассистентом Карло Анчелотти, его контракт был рассчитан до 2019 года.

В конце сентября Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии», а Саньоль исполнял обязанности наставника до назначения Юппа Хайнкеса.

В интервью Sport Bild Салихамиджич рассказал, что Хайнкес не видел Саньоля в своём тренерском штабе, поэтому клуб расторг с ним контракт.

Саньоль: без нужной концентрации «Бавария» не будет лучшей командой Германии
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вилли Саньоль Хасан Салихамиджич Юпп Хайнкес
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