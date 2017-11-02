«Бавария» рассталась с Саньолем, вошедшим в тренерский штаб клуба летом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что мюнхенский клуб расстался с Вилли Саньолем.

Француз, которую в качестве игрока большую часть карьеры провёл в «Баварии», в июне был назначен ассистентом Карло Анчелотти, его контракт был рассчитан до 2019 года.

В конце сентября Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии», а Саньоль исполнял обязанности наставника до назначения Юппа Хайнкеса.

В интервью Sport Bild Салихамиджич рассказал, что Хайнкес не видел Саньоля в своём тренерском штабе, поэтому клуб расторг с ним контракт.

