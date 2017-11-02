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«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Футбол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лион» принимал «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Бертран Траоре, Уссем Ауа и Мемфис Депай. С 80-й минуты англичане играли вдесятером после удаления Моргана Шнейдерлена. Таким образом, «Эвертон» потерпел третье поражение после четырёх матчей группового этапа и лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

В другом матче группы E, который проходил параллельно, «Аполлон» из Лимасола на своём поле сыграл вничью с «Аталантой» со счётом 1:1.

Турнирная таблица группы E: 1. «Аталанта» — 8 очков; 2. «Лион» — 8; 3. «Аполлон» — 3; 4. «Эвертон» — 1.

Лига Европы. Группа E. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Лион
Лион, Франция
3 : 0
Эвертон
Ливерпуль, Англия
1:0 – Траоре – 68, 2:0 – Ауа – 76, 3:0 – Депай – 88
Удаления: нет – Шнейдерлен, 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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