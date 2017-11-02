«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лион» принимал «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Бертран Траоре, Уссем Ауа и Мемфис Депай. С 80-й минуты англичане играли вдесятером после удаления Моргана Шнейдерлена. Таким образом, «Эвертон» потерпел третье поражение после четырёх матчей группового этапа и лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

В другом матче группы E, который проходил параллельно, «Аполлон» из Лимасола на своём поле сыграл вничью с «Аталантой» со счётом 1:1.

Турнирная таблица группы E: 1. «Аталанта» — 8 очков; 2. «Лион» — 8; 3. «Аполлон» — 3; 4. «Эвертон» — 1.