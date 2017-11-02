Гилерме: самочувствие? Нога болит

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал своё состояние после домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), который он не смог доиграть из-за травмы.

«Самочувствие после матча? Нога болит. Что касается характера повреждения, то без комментариев», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Гилерме получил повреждение в первом тайме и на 33-й минуте был заменён. Вместо него на поле появился Никита Медведев. Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что голкипер получил повреждение мышц бедра. Завтра ему предстоит пройти дополнительное обследование, после станут ясны ориентировочные сроки восстановления.

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