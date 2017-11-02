Тренер «Шерифа»: очень рады победе над «Локомотивом», могли забить и больше

Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в Москве в матче группового этапа Лиги Европы.

«Когда думаешь, что финал фильма очевиден, он становится непредсказуемым. Мы очень рады победе над таким сильным соперником, как «Локомотив». Могли забить и больше. Хотя «Локо» в концовке прибавил и прижал нас прессингом.

Гилерме — хороший вратарь, много выручал «Локомотив» в Тирасполе, сегодня тоже успел спасти. Но сила нашей команды в другом: мы не сломались после пропущенного гола и переломили ход матча.

Нужно бить по воротам постоянно. Да, наш второй гол был очень хорошим, вратарю было трудно его достать. Второй голкипер «Локомотива» тоже показал топ-уровень, не хочу принижать его достоинства. Мы стараемся создавать моменты, вне зависимости от вратаря соперника.

У нас очень хорошие крайние защитники, которые создали немало проблем лидерам «Локомотива». Но я акцентировал внимание своих футболистов именно на Фернандеше, а также на Миранчуках", — заявил специалист, чьи слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.