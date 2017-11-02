Сёмин: у «Локомотива» в матче с «Шерифом» не получилось всё

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнее поражение от «Шерифа» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня всё не получилось. Другое дело — почему. Всегда можно найти определённые причины, но одна из главных — после предыдущего матча команда недовосстановилась. Можно было менять десять человек, но можно только три. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. «Шериф» был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть так же.

Что касается того, почему я не произвёл ротацию после игры с «Зенитом», то причина простая: когда всё хорошо идёт, не хочется ничего менять. Всё-таки был один свежий игрок — Тарасов. Кстати, ещё один негативный момент — после травмы Гилерме наши игроки растерялись, с ним всё было надёжно. Кажется, шансов, что Гилерме сыграет с ЦСКА, очень-очень мало. У него растяжение бедра. Посмотрим, может быть, всё не так страшно. У Эдера более серьёзная травма — надрыв задней поверхности бедра. У нас есть волевые усилия. Будем стараться делать замены. О следующем матче, с ЦСКА, подумаем завтра.

Полностью согласен, нужно тщательнее уделять внимание составлению календаря. В данном случае календарь достаточно сложный. Почему? Не могу сказать. Но не вижу ничего страшного сейчас, ничего не потеряно. Это нормальная ситуация, в которой всё зависит от нас. Нужно выигрывать в двух оставшихся матчах в Лиге Европы. Хотя будет непросто», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.