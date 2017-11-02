Защитник «Шерифа» Посмак: для нас победа над «Локомотивом» не является сенсацией

Защитник «Шерифа» Вячеслав Посмак прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в Москве в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы видели, что в первой игре мы тоже хорошо играли. Сегодняшнюю игру провели ещё лучше. Хорошо смотрелись на фоне „Локомотива“. Думаю, для всей Москвы проигрыш „Локомотива“ будет сенсацией. Для нас это таковым не является. Мы вышли на поле и выполнили установку тренера. Мы каждую игру играем на победу.

Думаю, «Локомотив» недооценил «Шериф». Вы видели — игра нам удалась. Чувствуется ли, что «Локомотив» сейчас — лидер РФПЛ? Сразу чувствуется, что футболисты другого уровня, другая подготовка. Но мы ни в чём не проигрывали, создавали моменты.

Конечно, тяжело терять вратаря в начале встречи. Но вышел другой вратарь, довольно перспективный игрок. Хорошо отыграл.

Наш главный приоритет — выигрывать каждую игру. Хочется и из группы выйти, и чемпионат выиграть, ведь «Шериф» никогда не выходил из группы", — передаёт слова Посмака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.