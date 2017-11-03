Хацкевич — журналисту: вы считаете деньги, а мы – очки для «Динамо» К и рейтинга

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Янг Бойз» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и досрочный выход команды в 1/16 финала турнира на послематчевой пресс-конференции.

«Ещё вчера я говорил, что «Янг Бойз» – это достаточно силовая команда, которая хорошо использует стандартные положения. Основная острота сегодня шла от стандартных положений и где-то мы проигрывали эпизоды, поэтому нам повезло, особенно в первом тайме. Они нас поддавливали, но без удачи тоже нельзя.

Конечно, мы хотели более насытить центральную зону, ведь у соперника есть достаточно креативные футболисты с хорошим последним пасом. Когда забили, то уже играли по счёту, но мы хотели больше встречать соперника.

Задача финишировать на первом месте остаётся. Победа в каждом матче – это более € 300 тыс. от УЕФА? Вы считаете деньги, а мы считаем очки для нас и рейтинга. У нас есть премиальные, и они тоже связаны с победами», — цитирует Хацкевича Sportarena.com.