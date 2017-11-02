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175 лет назад 2016
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Киевское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Янг Бойз»

Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и досрочно вышло в 1/16 финала турнира.

Подопечные Александра Хацкевича большую часть времени действовали вторым номером и смогли забить единственный гол в этой встрече на 70-й минуте. Отличился Виталий Буяльский с передачи Дерлиса Гонсалеса.

В параллельном поединке «Партизан» в родных стенах переиграл «Скендербеу» — 2:0. Счёт на 39-й минуте открыл бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич, а на 66-й минуте второй гол хозяев забил Леандре Тавамба.

Турнирное положение в группе B: 1. «Динамо» Киев — 10 очков; 2. «Партизан» — 5; 3. «Янг Бойз» — 3; 4. «Скендербеу» — 2.

Лига Европы. Группа B. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0 : 1
Динамо К
Киев, Украина
0:1 – Буяльский – 70
Лига Европы. Группа B. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2 : 0
Скендербеу
Корча, Албания
1:0 – Тошич – 39, 2:0 – Тавамба – 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Скендербеу ФК Партизан Б Янг Бойз
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