Киевское «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и досрочно вышло в 1/16 финала турнира.
Подопечные Александра Хацкевича большую часть времени действовали вторым номером и смогли забить единственный гол в этой встрече на 70-й минуте. Отличился Виталий Буяльский с передачи Дерлиса Гонсалеса.
В параллельном поединке «Партизан» в родных стенах переиграл «Скендербеу» — 2:0. Счёт на 39-й минуте открыл бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич, а на 66-й минуте второй гол хозяев забил Леандре Тавамба.
Турнирное положение в группе B: 1. «Динамо» Киев — 10 очков; 2. «Партизан» — 5; 3. «Янг Бойз» — 3; 4. «Скендербеу» — 2.
Киевское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Янг Бойз»
Киевское «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и досрочно вышло в 1/16 финала турнира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке