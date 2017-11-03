Деменко: «Зенит» недооценил «Русенборг», присутствовало пренебрежение

Бывший игрок«Зенита» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат встречи петербургского клуба с «Русенборгом» (1:1) в 4-м туре Лиги Европы, обратив внимание на то, что коллектив Роберто Манчини недооценил соперников.



«Такое ощущение, что «Зенит» доигрывал. У «Русенборга» было больше желания сыграть. Спасение за четыре секунды до конца — скорее ради самоудовлетворения, что не проиграли. Мне кажется, была недооценках соперника. Но я не ожидал отсутствия мотивации у «Зенита». Расслабленность в ситуации, когда надо набирать очки для России.



Присутствовало пренебрежение, у «Зенита» класс выше, но он не подкреплён игрой, команда не навязывала свою игру. Пенальти в ворота «Зенита» — стопроцентный. Зачем Мевля дёргал соперника рукой перед арбитром? Ещё один пример расхлябанности.



«Зенит» проснулся, когда ему забили. Может, стоило раньше пропустить. Я заметил мимику и жесты Манчини — он очень недоволен отношением футболистов. Его это однозначно не устраивает. Он достучится до игроков, не словами, так действиями. Самое плохое в этом деле— самоуспокоенность «Зенита». Хорошая команда не должна такого допускать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы