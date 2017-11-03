Агент: не знаю, продаст ли «Зенит» Кришито, контактов с «Наполи» пока не было

Андреа Д’Амико, являющийся агентом защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Наполи» в зимний трансферный период с учётом потерь в составе неаполитанского клуба.



«Травмы Милика и Гуляма стали большим разочарованием, поэтому, безусловно, «Наполи» выйдет на трансферный рынок в поисках доступных футболистов. Срок действия контракта Кришито истекает в июне, и от «Наполи» нет новостей. Гулям травмировался прошлой ночью, и контактов пока не было.



«Наполи» был заинтересован в Доменико до его переезда в Россию, но это было очень давно. Посмотрим, что произойдёт. Мы ещё не продлили контракт с «Зенитом», и я не знаю, продадут ли они Доменико в январе», — сказал представитель футболиста в эфире Radio Marte.

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