Агент Кришито: меня удивляет, что Доменико не вызывают в сборную Италии

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, выразил удивление тем фактом, что его клиент не вызывается в сборную Италии.
«Мне кажется удивительным, что Кришито и Себастьян Джовинко, который тоже является моим клиентом, не вызываются в сборную Италии. Я всё ещё надеюсь увидеть их в футболке национальной команды.
Что касается продления контракта с «Зенитом», то мы уже контактировали с клубом. Это не должно быть проблемой, но пока ничего конкретного нет», — цитирует агента Тuttomercatoweb.
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