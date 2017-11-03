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Денисов — каратист, травма Гилерме — в фоторепортаже «Локо» — «Шериф»

Футбол

2 ноября в Москве на стадионе «Локомотив» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы столичные «железнодорожники» уступили молдавскому «Шерифу» со счётом 1:2.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» — «Шериф», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Дмитрием Голубовичем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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