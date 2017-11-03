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Дубль Дэмпси вывел «Сиэтл Саундерс» в финал конференции MLS

Футбол

В чемпионате MLS определился первый финалист плей-офф Западной конференции. В финал вышли футболисты «Сиэтл Саундерс», в двухматчевом противостоянии оказавшиеся сильнее «Ванкувер Уайткэпс». В первом матче в Канаде команды не забили голов, а в ответной встрече дубль оформил поигравший в своё время в Англии лидер «Сиэтла» Клинт Дэмпси, дважды поразивший ворота гостей во втором тайме.

В финале конференции команда из Сиэтла встретится с сильнейшим из пары «Портленд Тимберс» — «Хьюстон Динамо». В первой встрече этих соперников была зафиксирована ничья (0:0).

MLS - Высшая лига футбола
03 ноября 2017, пятница. 05:30 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
2 : 0
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 – Дэмпси – 56, 2:0 – Дэмпси – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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