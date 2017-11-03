Дубль Дэмпси вывел «Сиэтл Саундерс» в финал конференции MLS

В чемпионате MLS определился первый финалист плей-офф Западной конференции. В финал вышли футболисты «Сиэтл Саундерс», в двухматчевом противостоянии оказавшиеся сильнее «Ванкувер Уайткэпс». В первом матче в Канаде команды не забили голов, а в ответной встрече дубль оформил поигравший в своё время в Англии лидер «Сиэтла» Клинт Дэмпси, дважды поразивший ворота гостей во втором тайме.



В финале конференции команда из Сиэтла встретится с сильнейшим из пары «Портленд Тимберс» — «Хьюстон Динамо». В первой встрече этих соперников была зафиксирована ничья (0:0).