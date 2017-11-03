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175 лет назад 2016
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Рафинья может зимой покинуть «Баварию» и перейти в «Крузейро»

Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья может зимой покинуть немецкий гранд. Бразильский футболист не исключает такого развития событий, поскольку стремится к большей игровой практике. На Рафинью нацелился «Крузейро», что подтвердил и президент бразильского клуба Жилван Товарес.

«Да, мы заинтересованы в услугах Рафиньи. Уже контактировали с его агентом и сделали предложение. Они будут рассматривать его», — приводит слова Товареса tz.

По итогам 10 туров Бундеслиги Рафинья принял участие в 7 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Его контракт с «Баварией» в силе до лета 2020 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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