Рафинья может зимой покинуть «Баварию» и перейти в «Крузейро»

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья может зимой покинуть немецкий гранд. Бразильский футболист не исключает такого развития событий, поскольку стремится к большей игровой практике. На Рафинью нацелился «Крузейро», что подтвердил и президент бразильского клуба Жилван Товарес.

«Да, мы заинтересованы в услугах Рафиньи. Уже контактировали с его агентом и сделали предложение. Они будут рассматривать его», — приводит слова Товареса tz.

По итогам 10 туров Бундеслиги Рафинья принял участие в 7 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Его контракт с «Баварией» в силе до лета 2020 года.