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Панченко: очень польщён, что первый удар по воротам нового стадиона доверили мне

22 октября 2017, воскресенье. 19:07 Футбол

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко, который забил символический первый гол на новом стадионе «Динамо», поделился эмоциями.

«Я очень польщён, что первый удар по воротам нового стадиона „Динамо“ доверили сделать мне. Были вопросы, кому бить — мне или Антону Шунину. Но Антон наш вратарь, ему бить в свои ворота как-то неправильно. А моё дело — забивать голы. Поэтому ударил я, Антон мне уступил. Для меня это не составило труда, нога не болит, всё нормально. Это очень почётно в такой день и на таком легендарном стадионе первым сделать удар. Сегодня день рождения Льва Яшина, и это особенный день. Яшин — настоящая легенда.

Буду стараться выполнить желание Степашина и в следующем году уже сделать хет-трик на новом стадионе. Но сейчас надо сначала вылечиться и восстановиться. Всё мысли только об этом», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Видео доступно на «Чемпионате».

Степашин: не дело, что сейчас «Динамо» приходится бороться за выживание
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Антон Шунин Кирилл Панченко Лев Яшин Сергей Степашин
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