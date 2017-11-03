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175 лет назад 2016
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Стал известен новый главный тренер сборной Азербайджана

Футбол

Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов был назначен новым наставником сборной Азербайджана. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) официально сообщила, что Гурбанов приступит к своим обязанностям в сборной сразу после истечения срока контракта Роберта Просинечки.

Ранее АФФА официально объявила об уходе Просинечки, который работал с национальной командой с 2014 года. Контракт с хорватским специалистом рассчитан до конца текущего года. Азербайджанская команда не смогла пробиться на чемпионат мира — 2018.

Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Источник: Официальный сайт АФФА Сообщить об ошибке
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Карабах Сборная Азербайджана - Футбол Роберт Просинечки
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