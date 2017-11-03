Защитник Паршивлюк признался, что его удивило в Ростове-на-Дону

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поведал, почему ему было непросто во время выступлений за «Анжи», за который он выступал до перехода в ростовскую команду.

«Было тяжело психологически. Мы жили на стадионе, в закрытом пространстве, где не открывались окна. Банально не хватало даже свежего воздуха. В плане футбола всё было в порядке. Я получал достаточно игровой практики, ребята по команде тоже были очень хорошие. Важно, что в том сезоне мы не вылетели, мне очень хотелось помочь «Анжи» сохранить прописку в Премьер-Лиге. Пришлось трудно, когда зимой произошли перемены в клубе, всё это сказалось на психологии», — отметил защитник.

Также Паршивлюк рассказал, что бросилось ему в глаза после того, как он переехал в Ростов-на-Дону.

«Стиль вождения. Люди водят как хотят! Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулём в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеётся). Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на «ты», — цитирует защитника пресс-служба клуба.