Россиянин Васильев признан лучшим руководителем клуба в Европе по итогам года

Российский вице-президент «Монако» Вадим Васильев получил награду European CEO of the Year по версии Football Business Awards, который вручается лучшему руководителю европейского футбольного клуба по итогам года, сообщает официальный сайт премии.

Среди других претендентов на эту награду были генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар и президент «Реала» Флорентино Перес.

По итогам сезона-2016/17 «Монако» добился победы в чемпионате Франции и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.