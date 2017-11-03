УЕФА объявил о заинтересованности России в проведении финала женской ЛЧ

Российский футбольный союз проинформировал УЕФА о заинтересованности в проведении финала женской Лиги чемпионов 2020 года, сообщает официальный сайт организации.

Заявочная кампания претендентов на проведение финала женской ЛЧ 2020 года началась 22 сентября, а ассоциации должны были оповестить о своей заинтересованности не позже 31 октября. Таким образом, среди возможных мест проведения финала турнира три стадиона: «Динамо» (Москва, Россия), «Морис Дюфрен» (Льеж, Бельгия) и «Аустрия Арена» (Вена, Австрия).

Отмечается, что выражение интереса не накладывает обязательств. Теперь у всех претендентов есть время до 1 марта 2018 года, чтобы отправить в УЕФА свои окончательные заявочные досье. Финальное решение по стадиону, который примет финал, в июне 2018 года примет Исполнительный комитет УЕФА.