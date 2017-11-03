Игрок «Стяуа» второй раз в сезоне признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Стяуа» Константин Будеску признан игроком недели в Лиге Европы после матчей 4-го тура группового этапа турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

28-летний футболист отметился голевой передачей в домашнем матче с «Хапоэлем» из Беэр-Шева (1:1) и помог своей команде досрочно оформить выход в 1/16 финала турнира. За Будеску, который ранее признавался лучшим игроком недели по итогам 1-го тура группового этапа Лиги Европы, проголосовало 57% болельщиков.

Второе место занял защитник «Коньяспора» Селим Ай (19% голосов), который помог своей команде сыграть на ноль в гостевом матче с «Ред Булл Зальцбург» (0:0). Третью позицию занял полузащитник «Аустрии» Доминик Прокоп (10%), который в гостевом поединке с «Риекой» (4:1) оформил дубль.