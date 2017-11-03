Григорян дал совет Гончаренко, как использовать Вернблума

Бывший главный тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян оценил работу наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, а также отметил, что не понимает, почему белорусский специалист ставит Понтуса Вернблума в опорную зону.



«Я очень высокого мнения о Гончаренко. Меня он подкупает не только как тренер, но и как человек. Мне кажется, это очень сильная личность, чистый парень. Думаю, он добьётся огромных высот. Но некоторых моментов не понимаю. Например, использование в качестве опорника Вернблума, когда есть живой Натхо. У тебя и так проблемы при выходе из обороны в атаку. Наш чемпионат — это какой-то пинг-понг, и хочется видеть качество и игры, которые иногда демонстрирует „Локомотив“. При системе игры ЦСКА 3-1-4-2 Вернблум будет гармоничным дополнением одного из инсайдов. С одной стороны, у него будет возможность вести борьбу, в том числе верховую, с другой — он будет помогать при оборонительных действиях», — сказал Григорян в эфире программы «Все на футбол».

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