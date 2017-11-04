Силкин: до Кокорина перестал доходить мяч, и кажется, что в «Зените» разлад

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, почему его бывший подопечный, нападающий «Зенита» Александр Кокорин не забил ни одного гола в последних трёх матчах РФПЛ.



«До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад. Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, «Зенит» может ещё больше осложнить себе борьбу за чемпионство.



Я использовал Сашу в качестве левого полузащитника в «Динамо». Он был молодой, и ему нужно было давать игровую практику. В нападении при Кевине Кураньи и Андрее Воронине ему трудно было завоевать место, а слева как раз был дефицит игроков. Считаю, что он хорошо справлялся на не своей позиции. И сейчас вполне возможно, что Манчини решил изменить схему и больше задействовать Дзюбу, поскольку тактика с Кокориным на острие уже не так эффективна, как в начале сезона. Роберто в свои лучшие тренерские годы часто использовал форвардов-столбов. В «Интере» это был Златан Ибрагимович, в «Манчестер Сити» — Эдин Джеко. Не исключено, что сейчас он будет больше наигрывать Дзюбу в этом качестве и наконец найдёт ему место на поле», — сказал Силкин в интервью «Известиям».

«Надо переключаться на домашние дела». Как Кокорин снова начал забивать У Кокорина смазанные ощущения от прерванной голевой серии, а Кришито обещает, что «Зенит» будет чемпионом.