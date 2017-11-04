Почеттино: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко отозвался о «Манчестер Сити», который лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.



«На старте сезона лучший футбол в Европе показывает „Манчестер Сити“. „Горожане“ здорово смотрятся в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, выдавая невероятные матчи. Посмотрим, удастся ли им стабильно пройти весь сезон, но сейчас они выглядят изумительно. На данный момент это лучшая команда Европы», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

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