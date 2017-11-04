Вальверде: у меня не хватит эпитетов, чтобы описать игру Месси

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своих ожиданиях от матча с «Севильей» в рамках 11-го тура чемпионата Испании, который состоится 4 ноября. Этот матч может стать для нападающего Лионеля Месси 600-м в футболе каталонского клуба.

«Это невероятно — 600 матчей за один клуб и все те голы и передачи, которые он забивает и раздает. У меня не хватит эпитетов, чтобы описать его игру. Только Хави и Иньеста провели больше матчей за «Барселону». Это показывает, насколько Месси важен для этого клуба. Я не знаю, появится ли ещё когда-нибудь такой футболист, как он», — приводит слова Вальверде Marca.