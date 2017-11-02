Месси в пятый раз вручили награду лучшему игроку «Барселоны» по итогам сезона

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду имени Альдо Ровира как лучший игрок сезона-2016/17, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Награда ежегодно присуждается советом, состоящим из директоров и начальников спортивных разделов каталонских СМИ, и вручается бывшим членом совета директоров «Барселоны» Жузепом Льюисом Ровирой, чей дедушка в 2009 году трагически погиб в катастрофе.

Месси получил награду имени Альдо Ровира в пятый раз (сезон-2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 и 2016/17). Ранее этот приз также получали Эрик Абидаль (2010/11), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).

В прошлом сезоне Месси принял участие в 52 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил 54 мяча.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Барселоны».