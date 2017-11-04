Мельгарехо: все в «Спартаке» настроены таким образом: «Всё или ничего»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился ожиданиями от домашнего матча 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Уфа» — неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда. Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с «Амкаром». Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой", — заявил Мельгарехо.

Парагваец в интервью пресс-службе «Спартака» дал прогноз относительно выступления красно-белых в нынешнем сезоне.

«Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: «Всё или ничего». Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать», — заявил Мельгарехо.

Приобрести билеты на матч «Спартак» — «Уфа» можно на «Чемпионате».