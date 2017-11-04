Мельгарехо рассказал о своём самом сложном матче в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, какой матч оказался для него самым сложным за то время, что он выступает за красно-белых.

«Игра с «Зенитом» весной 2017-го. Вышел на замену при счёте 1:1. Сразу после этого «Спартак» забил второй мяч. Но следующие 20 минут были для меня ужасом: мы постоянно оборонялись, «Зенит» прессинговал. Питерцы хотели отыграться. Для меня это было тяжело. Хорошо, что сумели удержать счёт.

Думаю, в тот момент и была поставлена точка. Стало понятно, что мы станем чемпионами", — заявил Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе.