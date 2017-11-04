ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче молодёжного первенства

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Тимур Пухов, а ещё один гол забил Савелий Козлов. За «Локомотив» отличился Артём Поникаров. Таким образом, «железнодорожники» потерпели четвёртое подряд поражение в молодёжном первенстве.

ЦСКА (33 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Локомотив» (19) находится на десятой строчке.