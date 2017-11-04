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ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче молодёжного первенства

Футбол

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Тимур Пухов, а ещё один гол забил Савелий Козлов. За «Локомотив» отличился Артём Поникаров. Таким образом, «железнодорожники» потерпели четвёртое подряд поражение в молодёжном первенстве.

ЦСКА (33 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Локомотив» (19) находится на десятой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
04 ноября 2017, суббота. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
1 : 3
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Поникаров – 36, 1:1 – Козлов – 45, 1:2 – Пухов – 46, 1:3 – Пухов – 60
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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