Игрок «Луча-Энергии»: игры в Кубке России – фарс. Вы бы знали, как всё на деле

Полузащитник «Луча-Энергии» Дмитрий Маляка назвал матчи клуба в Кубке России фарсом, а также рассказал о том, как на встречи команды в этом турнире два раза подряд назначили одну и ту же бригаду арбитров, которой не оплачивали перелёты.

«Если выиграем Кубок России и попадём в Лигу Европы, то закрывать команду будет совсем позорно? Да, эти игры в Кубке – фарс. Вы бы знали, как всё происходит на самом деле. Я даже не только про нас говорю. В 1/16 финала к нам приехали арбитры, которым не стали оплачивать ни перелёты, ни питание. Вы представляете, какое у них было настроение? Затем в 1/8 финала нам назначают эту же бригаду! Они к нам ехать не хотели, потому что с ними за 1/16 финала не рассчитались. А тут опять за свой счёт лететь! В результате оба раза судей не кормили и до сих пор с ними не расплатились ни за первый, ни за второй матчи. Что касается того, как они нас судили, то да уж. Немножко не в нашу пользу, скажем так. Мы чудом прошли «Енисей».

Хотя понять арбитров можно. Если эту бригаду опять назначат на 1/4 финала… Уже смешно просто. Ещё думали переносить встречу с «Енисеем» на их поле. Они готовы были оплатить перелёт и нам, и судьям. Наше руководство вроде было не против, но мы настояли на игре при своих трибунах. Было важно сохранить матч во Владивостоке», — сказал Маляка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В 1/16 финала Кубка России «Луч-Энергия» оказался сильнее «Анжи» (2:0), а в матче следующей стадии турнира обыграл «Енисей» (2:1). Обе встречи прошли во Владивостоке при судействе бригады арбитров во главе с Антоном Анопой. В 1/4 финала «Луч-Энергия» на выезде сыграет с «Тосно» (1 марта).