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Прямая видеотрансляция матча «Депортиво» — «Атлетико»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Депортиво» и «Атлетико».

Встреча состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Риасор» (Ла-Корунья). Главный судья — Альварес Искьердо.

В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Депортиво» располагается на 16-й строчке, отставая от идущего четвёртым «Атлетико» на девять очков.

Трансляция матча «Депортиво» — «Атлетико» начнётся в 18:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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