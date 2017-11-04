Жардим – о поступке Эвра: футболист немного потерял голову

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на получасовой поток оскорблений в свой адрес. Французский клуб позже принял решение отстранить 36-летнего футболиста.

«Это нехорошо. Футболист немного потерял голову. В спорте нужно всегда сохранять спокойствие, даже несмотря на давление. Это касается и атлетов, и футболистов, и тренеров. Важно не терять контроль над своими эмоциями», — приводит слова Жардима Foot Marseille.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.