Доменек: Эвра совершил настоящее самоубийство

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на получасовой поток оскорблений в свой адрес. Французский клуб принял решение отстранить 36-летнего футболиста.



«Никаких суицидальных наклонностей у Эвра раньше не было, а то, что он сделал в Португалии, — это настоящее самоубийство. Патрис был мастеровитым, опытным игроком. В тяжёлые для сборной Франции времена он был лидером коллектива. Если бы не Эвра, сплачивавший коллектив и гасивший конфликты, проблем было бы гораздо больше. Он дал волю эмоциям, захотел дать отпор всем фанатам сразу. Патрис знает, что для него это конец карьеры. Нельзя оправдать то, что он сделал, но я могу его понять. Можно ли проводить параллели с окончанием карьеры Зидана? Думаю, вполне», — сказал Доменек в интервью L'Equipe.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.