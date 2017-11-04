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175 лет назад 2016
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Доменек: Эвра совершил настоящее самоубийство

Футбол

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на получасовой поток оскорблений в свой адрес. Французский клуб принял решение отстранить 36-летнего футболиста.

«Никаких суицидальных наклонностей у Эвра раньше не было, а то, что он сделал в Португалии, — это настоящее самоубийство. Патрис был мастеровитым, опытным игроком. В тяжёлые для сборной Франции времена он был лидером коллектива. Если бы не Эвра, сплачивавший коллектив и гасивший конфликты, проблем было бы гораздо больше. Он дал волю эмоциям, захотел дать отпор всем фанатам сразу. Патрис знает, что для него это конец карьеры. Нельзя оправдать то, что он сделал, но я могу его понять. Можно ли проводить параллели с окончанием карьеры Зидана? Думаю, вполне», — сказал Доменек в интервью L'Equipe.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

«Марсель» отстранил Эвра за удар фаната своей команды ногой по голове
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Марсель Патрис Эвра Раймон Доменек
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