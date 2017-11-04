Куадрадо: Дибала такой же, как и прежде, но иногда люди делают из мухи слона

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поддержал форварда команды Пауло Дибалу, который забил лишь один гол в последних восьми матчах.

«Я думаю, что иногда люди делают из мухи слона. Он очень спокоен, доволен и отлично тренируется. Мы знаем, что он даёт нам многое, даже если не забивает. Пауло сильно влияет на игру и помогает другим забивать, он всегда даёт нам нечто большее, чем просто голы.



Мы знаем, что Пауло — замечательный игрок. Иногда бывают такие моменты, и ему просто нужно сохранять спокойствие. Он такой же, как и прежде. Он всегда смеётся и шутит, упорно тренируется. Он знает, что ему нужно делать», — цитирует Куадрадо Sky.