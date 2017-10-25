Аллегри: у нас с Дибалой нет никаких проблем

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опроверг слухи о конфликте с форвардом команды Пауло Дибалой. Ранее появилась информация, что аргентинец позволил себе оскорбительные высказывания в адрес наставника в связи с заменой в матче 9-го тура Серии А с «Удинезе» (6:2).
«Никаких проблем у нас нет. В игре с «Удинезе» мне был нужен игрок, умеющий сыграть на контратаках, а замены являются частью тренерских решений.
Наши нападающие забивают и всегда будут забивать. У всех бывают периоды, когда ты не можешь забить в трёх-четырёх матчах. Самое главное — продолжать играть в своей обычной манере», – приводит слова Аллегри Goal.