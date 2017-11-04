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175 лет назад 2016
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Вратарь «Майнца» стал автором курьёзного эпизода в матче чемпионата Германии

Футбол

Курьёзная ситуация случилась в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Майнцем» (счёт 1:1, идёт второй тайм).

Голкипер гостей Робин Центнер, получив мяч перед своими воротами, отвлёкся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув ногой по воздуху, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку «Боруссии» забить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.

Пресс-служба «Боруссии» отреагировала на эпизод гифкой из сериала «Симпсоны».

Голкипер получил травму, выбивая мяч, и пропустит по крайней мере полгода
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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