Вратарь «Майнца» стал автором курьёзного эпизода в матче чемпионата Германии

Курьёзная ситуация случилась в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Майнцем» (счёт 1:1, идёт второй тайм).

Голкипер гостей Робин Центнер, получив мяч перед своими воротами, отвлёкся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув ногой по воздуху, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку «Боруссии» забить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.

Пресс-служба «Боруссии» отреагировала на эпизод гифкой из сериала «Симпсоны».