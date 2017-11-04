«Халл Сити» потерпел третье поражение подряд, отрыв от зоны вылета — 4 очка

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 16-го тура Чемпионшипа.

Встреча проходила в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. «Тигры» потерпели третье поражение в турнире подряд.



На гол Камила Гросицки хозяева ответили четырьмя точными ударами Леона Кларка.



«Шеффилд Юнайтед» (33 очка) занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Халл Сити» (16) идёт 19-м, отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.