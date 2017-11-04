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«Халл Сити» потерпел третье поражение подряд, отрыв от зоны вылета — 4 очка

Футбол

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 16-го тура Чемпионшипа.

Встреча проходила в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. «Тигры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

На гол Камила Гросицки хозяева ответили четырьмя точными ударами Леона Кларка.

«Шеффилд Юнайтед» (33 очка) занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Халл Сити» (16) идёт 19-м, отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.

Англия - Чемпионшип. 16-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
4 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 – Гросицки – 29, 1:1 – Кларк – 53, 2:1 – Кларк – 76, 3:1 – Кларк – 80, 4:1 – Кларк – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Халл Сити Шеффилд Юнайтед Леонид Слуцкий
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