Грицаенко: в «Луч-Энергии» ничего не меняется, там «хоронят» команду

Бывший защитник «Луч-Энергии» Алексей Грицаенко, выступающий за «Краснодар», поделился мыслями о ситуации в клубе из Владивостока. Сегодня «Луч-Энергия» приняла решение начать гостевой матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» (1:1) с 15-минутной задержкой из-за задолженностей перед игроками.



«В „Луче“ у меня осталось достаточно друзей, общаюсь. Прочитав новости, нисколько не удивился, потому что это было и в прошлом году. Всё повторяется, ничего не меняется в «Луче». Там команду «хоронят», на неё не обращают внимания. Надеюсь, новый губернатор поможет и займётся этим вопросом, потому что предыдущий губернатор и руководство – это просто катастрофа. Я там был, я знаю. Всё, что сейчас пишут, действительно так, нисколько не преувеличено.

У нас была такая же ситуация, но мы выходили на поле и бились в первую очередь за своё имя, за свой коллектив. Думаю, у ребят в этом году так же. Там все надеются, что новый губернатор повлияет на ситуацию. Вроде он пришёл, сказал, что будет помогать, но эти вопросы не так быстро решаются. Нет такого, что он пришёл – и сразу всё стало хорошо. Но все надеются, что это время придёт как можно быстрее", — цитирует Грицаенко Rusfootball.