«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби

«Сампдория» одержала победу над «Дженоа» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Генуэзское дерби прошло на домашнем стадионе «грифонов» «Луиджи Феррарис» и завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Гастон Рамирес вывел «Сампдорию» вперёд, а в концовке Фабио Квальярелла закрепил победу команды Марко Джампаоло.

«Сампдория» набрала 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа», имеющий в своём активе лишь шесть баллов, располагается на предпоследней позиции.