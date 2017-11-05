Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби

Футбол

«Сампдория» одержала победу над «Дженоа» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Генуэзское дерби прошло на домашнем стадионе «грифонов» «Луиджи Феррарис» и завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Гастон Рамирес вывел «Сампдорию» вперёд, а в концовке Фабио Квальярелла закрепил победу команды Марко Джампаоло.

«Сампдория» набрала 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа», имеющий в своём активе лишь шесть баллов, располагается на предпоследней позиции.

Италия - Серия А. 12-й тур
04 ноября 2017, суббота. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
0 : 2
Сампдория
Генуя
0:1 – Рамирес – 24, 0:2 – Квальярелла – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дженоа Сампдория
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент