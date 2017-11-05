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175 лет назад 2016
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«Ахмат» — «Ростов» — 1:0. Видеообзор матча 16-го тура РФПЛ

Футбол

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова. Дончане не смогли победить в 10-м матче турнира подряд.

В дебюте второго тайма Александр Зуев потерял мяч в середине поля, получив повреждение, но грозненцы продолжили позиционную атаку. Одисе Роши получил мяч справа и сделал навес на дальнюю штангу, откуда Аблайе Мбенге расстрелял ворота.

«Ахмат» с 21 очком занимает 8-е место в таблице. «Ростов» (18) — 11-й.

Видеообзор матча доступен на канале дончан в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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