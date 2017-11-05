«Ахмат» — «Ростов» — 1:0. Видеообзор матча 16-го тура РФПЛ

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.



Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова. Дончане не смогли победить в 10-м матче турнира подряд.



В дебюте второго тайма Александр Зуев потерял мяч в середине поля, получив повреждение, но грозненцы продолжили позиционную атаку. Одисе Роши получил мяч справа и сделал навес на дальнюю штангу, откуда Аблайе Мбенге расстрелял ворота.



«Ахмат» с 21 очком занимает 8-е место в таблице. «Ростов» (18) — 11-й.

Видеообзор матча доступен на канале дончан в YouTube.