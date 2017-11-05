Хуммельс: возможно, я изобрёл новую модель бутс в матче с «Боруссией» Д

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс сыграл в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» в продырявленных бутсах, чтобы снизить нагрузку на пальцы. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Это никак не влияет на игру и не затрудняет мне какие-либо действия. Пальцы на обоих ногах немного болят, и такой вариант бутс облегчил мне игру. Возможно, я изобрёл новую модель бутс», — цитирует Хуммельса Goal.

Фото доступно в «Твиттере».