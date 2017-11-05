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Сборная Аргентины 6 ноября приступит к тренировкам на базе «Спартака»

Футбол

На официальном сайте сборной Аргентины опубликован график подготовки к товарищескому матчу с национальной командой России, который состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Аргентинцы начнут подготовку к игре 6 ноября на базе «Спартака» в составе девяти футболистов. Позже к команде присоединятся остальные игроки.

В расположении красно-белых сборная Аргентины проведёт одну полностью открытую для прессы тренировку; четыре тренировки, которые будут открыты для СМИ только первые 15 минут; а также четыре закрытые от журналистов занятия.

Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК Спартак
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