Натхо: ЦСКА хочет сохранить набранный ход после победы в Базеле

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с „Локомотивом“ в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле», — приводит слова Натхо официальный «твиттер» ЦСКА.

Напомним, что матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена», начало встречи запланировано на 16:30 мск.