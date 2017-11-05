Лебедев — о новой форме сборной России: мы продолжаем жить советским прошлым

Член исполкома Российского футбольного союза и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал мнение о новой форме сборной России, в которой национальная команда будет выступать на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несёт в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.

Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле", — заявил Лебедев.