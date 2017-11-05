Ю. Газзаев: раньше мы в «Волгаре» были как дети, сейчас уже выглядим лучше

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал ничейный результат матча с «Кубанью» (1:1) в 21-м туре ФНЛ.

«Ничья — закономерный итог матча. Соперники или я можем быть не довольны таким исходом. Мы первыми открыли счёт и в первой половине игры доминировали. Оказывали давление на соперника. Потом немножко подсели и оберегали счёт. А «Кубани» нужно было отыгрываться. Если в прошлом году мы были как дети, только собрали команду, то в этом сезоне уже выглядим лучше. Заметно подросли, но нам есть куда двигаться», — сказал Газзаев.