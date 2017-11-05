Гол Аршавина помог «Кайрату» победить, но чемпионом Казахстана стала «Астана»

Сегодня, 5 ноября, в заключительном туре казахстанской Премьер-лиги определился чемпион страны.

«Астана» на своём поле со счётом 2:0 обыграла «Акжайык» и в четвёртый раз подряд стала сильнейшим клубом Казахстана.

«Кайрат», за который выступает россиянин Андрей Аршавин, обыграл со счётом 3:2 на своём поле «Актобе» и финишировал вторым, отстав от «Астаны» на одно очко. Отметим, что автором третьего гола в прошедшей игре стал 36-летний Аршавин, сумевший отличиться на 70-й минуте.

Гол Андрея Аршавина в матче «Кайрат» — «Актобе» можно посмотреть на канале PFLK TV в Youtube.