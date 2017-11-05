Аспиликуэта: для «Челси» настал момент собраться и выдать хороший матч с «МЮ»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ.

«Нам необходимо вернуть стабильность. У нас было три победы подряд, но в Лиге чемпионов в матче с «Ромой» мы не смогли победить. Сейчас настал момент собраться, выдать хороший матч с «МЮ» и постараться набрать три очка. После перерыва на матчи сборных нам будет необходимо вернуть стабильность.



Мы встречаемся с «МЮ» и Жозе, нашим бывшим тренером, но сейчас мы в разных клубах, и мы постараемся добиться результата. Мы стараемся вернуться в борьбу за титул АПЛ, и нам нужно собраться и сократить отставание от лидеров. Это очень важный матч, последний перед перерывом на встречи сборных, и у нас есть шанс вернуться на путь побед на домашнем стадионе на глазах у наших болельщиков», — цитирует испанца сайт «Челси».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «МЮ». Начало — в 19:30 мск.