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175 лет назад 2016
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Аспиликуэта: для «Челси» настал момент собраться и выдать хороший матч с «МЮ»

Футбол

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ.

«Нам необходимо вернуть стабильность. У нас было три победы подряд, но в Лиге чемпионов в матче с «Ромой» мы не смогли победить. Сейчас настал момент собраться, выдать хороший матч с «МЮ» и постараться набрать три очка. После перерыва на матчи сборных нам будет необходимо вернуть стабильность.

Мы встречаемся с «МЮ» и Жозе, нашим бывшим тренером, но сейчас мы в разных клубах, и мы постараемся добиться результата. Мы стараемся вернуться в борьбу за титул АПЛ, и нам нужно собраться и сократить отставание от лидеров. Это очень важный матч, последний перед перерывом на встречи сборных, и у нас есть шанс вернуться на путь побед на домашнем стадионе на глазах у наших болельщиков», — цитирует испанца сайт «Челси».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «МЮ». Начало — в 19:30 мск.

Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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