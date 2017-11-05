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175 лет назад 2016
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Хосонов выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Футбол

Стал известен стартовый состав ЦСКА на предстоящий сегодня на стадионе «РЖД Арена» матч 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Дебютирует в стартовом составе «армейцев» в матче РФПЛ 19-летний полузащитник Хетаг Хосонов.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, В. Березуцкий, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Оланаре.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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