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«Интер» ушёл от поражения в домашнем матче с «Торино»

Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Торино» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:1.

На исходе часа игры Яго Фальке вывел туринскую команду вперёд, однако на 79-й минуте нерадзурри отыгрались усилиями вышедшего на замену Эдера.

«Интер» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от ещё не сыгравшего в этом туре «Наполи» на один балл. «Торино» (17) располагается на седьмой позиции.

Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Интер М
Милан
1 : 1
Торино
Турин
0:1 – Фальке – 59, 1:1 – Эдер – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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