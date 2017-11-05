«Интер» ушёл от поражения в домашнем матче с «Торино»

«Интер» сыграл вничью с «Торино» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:1.

На исходе часа игры Яго Фальке вывел туринскую команду вперёд, однако на 79-й минуте нерадзурри отыгрались усилиями вышедшего на замену Эдера.

«Интер» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от ещё не сыгравшего в этом туре «Наполи» на один балл. «Торино» (17) располагается на седьмой позиции.