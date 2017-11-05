ЦСКА в меньшинстве упустил победу над «Локомотивом»

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

На 14-й минуте Антон Миранчук сыграл в стенку с Джефферсоном Фарфаном и реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым, нанеся удар в дальний угол. На исходе получаса игры Витиньо ушёл от двоих соперников в центре поля и перевёл мяч налево, а затем подхватил пас Георгия Щенникова перед штрафной «Локо», ушёл от Игоря Денисова и удачно пробил в левый угол.

На 43-й минуте Витиньо ворвался на край штрафной, где обыграл соперника и сделал заброс на дальнюю штангу. Алан Дзагоев сумел сохранить мяч в пределах поля и скинул его к вратарской, где ошибку допустил Антон Коченков, который не смог отбить мяч, в результате чего Бибрас Натхо вывел гостей вперёд.

В дебюте второго тайма Хетаг Хосонов, сыграв прямой ногой против Тараса Михалика, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 75-й минуте Фарфан откликнулся на заброс в штрафную, где против него сфолил Виктор Васин, но Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти.

В концовке матча Антон Миранчук в центре штрафной нашёл пасом свободного Фернандеша, который пробил мимо голкипера и сравнял счёт.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в таблице. ЦСКА (26) — четвёртый.

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